POL-PPWP: Bei Spurwechsel Unfall verursacht

Kaiserslautern (ots)

Möglicherweise der "tote Winkel" im Außenspiegel ist einem Lkw-Fahrer am Donnerstagvormittag in der Lauterstraße zum Verhängnis geworden. Der 33-jährige Mann war in Richtung Ludwigstraße unterwegs. In Höhe der Kammgarn wollte er vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln - dabei übersah er jedoch einen VW Golf, der auf dieser Spur in gleicher Höhe fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der 45-jährige Golf-Fahrer und seine Beifahrerin klagten nach dem Unfall über Schmerzen. Sie wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Der Golf wurde durch einen Abschleppdienst abgeholt. |elz

