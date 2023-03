Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall auf der B270

Kaiserslautern (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und zwei Autos mit Totalschaden - das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitagmorgen auf der B270 kurz vor dem Opelkreisel ereignete. Nach den derzeitigen Erkenntnissen war ein 22-jähriger Chevrolet-Fahrer von der A6 gekommen und wollte auf die B270 in Richtung Kaiserslautern auffahren. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Wagen. Das Auto schleuderte über beide Fahrstreifen der B270. Der Chevrolet kollidierte mit einem Taxi, das aus Richtung Rodenbach auf dem linken Fahrstreifen unterwegs war. Der Fahrer und eine der beiden Insassen des Taxis wurden leicht verletzt und nach Erstbehandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos wurden bei dem Unfall so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 9.000 Euro. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr vor Ort im Einsatz. Die Straße war für circa zwei Stunden voll gesperrt. |elz

