POL-PPWP: Mit Drogen gehandelt

Kaiserslautern (ots) - Diebe haben sich am Mittwoch in der Schneiderstraße einen E-Scooter unter den Nagel gerissen. Am Abend meldete sich der rechtmäßige Eigentümer bei der Polizei und gab zu Protokoll, dass er seinen Elektroroller der Marke "SoFlow" gegen 18 Uhr in Höhe der Hausnummer 10 an einem Fahrradständer abstellte und mit einem Fahrradschloss sicherte. Als der 29-Jährige kurz nach 20 Uhr wieder zu diesem Abstellplatz zurückkam, lag dort nur noch das ...

