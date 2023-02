Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Drei Jungen auf Fahrrädern nach Zusammenstoß mit geparktem Pkw in "Bunte Berna" sowie zwei Zeuginnen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen: Am gestrigen Dienstagabend fuhr ein Junge auf einem Fahrrad gegen 18:50 Uhr in der Straße "Bunte Berna", Höhe des "Wichtelbergwegs" gegen einen geparkten Pkw. Gemeinsam mit zwei Freunden, die ebenfalls mit Fahrrädern unterwegs waren, fuhr der Junge anschließend weg, obwohl zwei derzeit unbekannte Zeuginnen ihn nach dem Unfall noch darauf angesprochen haben sollen. Dies hatte eine weitere Zeugin der zum Unfallort gerufenen Streife des Polizeireviers Ost berichtet. Sie selbst hatte den Zusammenstoß jedoch nur aus der Ferne beobachtet. An dem geparkten Ford Fiesta war durch den Unfall ein Schaden am Rücklicht sowie Dellen und Kratzer entstanden. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf 2.500 Euro. Ob sich der Junge, der laut der Zeugin etwa 14 Jahre alt und dunkel gekleidet gewesen sein soll, bei dem Unfall verletzte, ist nicht bekannt. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei sind bei der Klärung des Falls nun auf der Suche nach den beiden noch unbekannten Zeuginnen sowie dem Jungen und bitten um Hinweise unter Tel. 0561 - 9100.

