Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mutmaßliches Autorennen endet mit Unfall: Hinweise auf beteiligten Golf 6 erbeten

Kassel (ots)

Kassel:

Ein mutmaßliches Autorennen lieferten sich in der Nacht zum Sonntag zwei Autofahrer auf der Leipziger Straße in Kassel. Dieses endete für einen an dem Rennen beteiligten VW Phaeton mit einem Unfall, bei dem 15.000 Euro Schaden entstanden sind, aber glücklicherweise niemand verletzt wurde (siehe Foto). Gegen den Fahrer des Wagens, einen 19-Jährigen aus dem Landkreis Kassel, wird nun wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt. Darüber hinaus wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Die Beamten der EG 6 der Regionalen Ermittlungsgruppe führen die weiteren Ermittlungen und bitten Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die Hinweise auf das zweite beteiligte Fahrzeug, einen weißen VW Golf 6, geben können oder durch das Rennen gefährdet wurden, sich bei der Polizei Kassel zu melden.

Eine Streife des Polizeireviers Mitte war gegen 2:20 Uhr an der Altmarktkreuzung auf die beiden vom Stern in Richtung Fuldabrücke fahrenden Autos aufmerksam geworden, die sich offensichtlich ein Rennen lieferten. Der VW Phaeton und der VW Golf 6 fuhren mit überhöhter Geschwindigkeit und aufheulenden Motoren nebeneinander in Richtung Platz der Deutschen Einheit. Die Beamten folgten den beiden Fahrzeugen und schalteten das Blaulicht am Streifenwagen ein, woraufhin beide Fahrer Vollgas gaben und hintereinander mit quietschenden Reifen in den Waldauer Fußweg abbogen. Da die Autos ihre waghalsige und rücksichtslose Fahrt mit Geschwindigkeiten von rund 100 km/h auf regennasser Fahrbahn fortsetzten, musste die nacheilende Streife die Verfolgung aus Sicherheitsgründen abbrechen. Nach wenigen hundert Metern erblickten die Beamten den demolierten und liegengebliebenen VW Phaeton jedoch an der Einmündung zum Lore-Klitsch-Weg. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 19-jährige Fahrer aufgrund seines rasanten Tempos mit dem Pkw von der Straße abgekommen, ins Schleudern geraten und mit zwei Strommasten kollidiert. An dem VW entstand ein Schaden von 10.000 Euro. Mit weiteren 5.000 Euro schlagen die Schäden an den zerstörten Holzmasten zu Buche. Eine eingeleitete Fahndung nach dem in Richtung Buga-Gelände geflüchteten Golf verlief ohne Erfolg.

Zeugen, die das Rennen der beiden Fahrzeuge beobachtet haben, gefährdet wurden oder den Ermittlern der EG 6 Hinweise auf den beteiligten weißen Golf 6 geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell