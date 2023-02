Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Wohnungseinbrüche in Vellmar und Habichtswald am Sonntag: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Vellmar und Habichtswald (Landkreis Kassel): Am gestrigen Sonntagabend kam es zu zwei Wohnungseinbrüchen im Landkreis Kassel. In einem der beiden Fälle, in Habichtswald-Ehlen, war der Täter bei dem Einbruch offenbar von den nach Hause kommenden Bewohnern überrascht worden und daraufhin aus einem Fenster gesprungen. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem geflüchteten Einbrecher führte anschließend nicht mehr zum Erfolg. Der zweite Einbruch hatte sich gestern in Vellmar ereignet. Die Kasseler Kriminalpolizei sucht in beiden Fällen nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Den Einbrecher in Ehlen ertappt hatten die Bewohner gestern Abend gegen 18:45 Uhr. Als sie zurück zu ihrem Einfamilienhaus in der Straße "An der Dorneiche" kamen, hörten sie Geräusche aus dem Obergeschoss und entdeckten zudem die aufgebrochene Terrassentür. Sofort alarmierten sie die Polizei. Der Täter sprang währenddessen vermutlich auf einer anderen Seite des Hauses aus einem Fenster und flüchtete. Wie sich später herausstellte, hatte der Einbrecher in mehreren Zimmern nach Wertsachen gesucht und Bargeld erbeutet. Die Tatzeit des anderen Einbruchs in der Espenauer Straße in Vellmar lässt sich bislang auf den Zeitraum zwischen 18:30 und 22:00 Uhr eingrenzen. Auch hier hatten die Täter die Terrassentür aufgebrochen, um in das Einfamilienhaus einzubrechen. Mit Bargeld ergriffen sie anschließend die Flucht aus dem Haus in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen zu den Einbrüchen werden nun beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die gestern Abend im Bereich eines Tatorts möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

