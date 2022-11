Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Ein weiterer Einbruch im Ortsteil Blecher

Odenthal (ots)

Am gestrigen Mittwoch (16.11.) berichtete die Polizei bereits über einen Einbruch in der Reiner-Hütten-Straße im Ortsteil Blecher. Nun erstattete ein Bewohner eines weiteren Einfamilienhauses in der selbigen Straße ebenfalls Anzeige nach einem Einbruch in sein Eigenheim.

Zwischen Montag (14.11.) 16:00 Uhr und Mittwoch (16.11.) 16:00 Uhr verschafften sich die Einbrecher über ein Fenster im Erdgeschoss unerlaubten Zugang ins Haus, indem sie dieses aufhebelten. Sämtliche Schränke, Schubladen und ähnliche Aufbewahrungsmöglichkeiten in allen Räumlichkeiten wurden nach Wertgegenständen durchsucht.

Angaben zur Tatbeute konnten die Bewohner zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht tätigen. Aufgrund der am Tatort hinterlassenen Spuren führte die Polizei eine Spurensicherung durch.

Sachdienliche Hinweise zu diesem Einbruch nimmt die Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell