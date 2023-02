Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zu Autodiebstahl in Niestetal: Tatverdächtiger mit gestohlenem Audi A 5 in Brandenburg gefasst

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere heute, um 11:40 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5443820 veröffentlichte Pressemitteilung)

Niestetal/ Lauchhammer (Brandenburg):

Einen schnellen Fahndungserfolg dank guter Zusammenarbeit der Polizeibehörden vermelden die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo nach dem Diebstahl des Audi A 5 in der vergangenen Nacht in Niestetal. Die sofortige europaweite Ausschreibung des gestohlenen Pkw durch die Beamten des Kriminaldauerdienstes, bei denen der bestohlene Autobesitzer am heutigen Morgen Anzeige erstattet hatte, führte zur Festnahme eines Tatverdächtigen noch am Steuer des gestohlenen Wagens bei Lauchhammer in Brandenburg. Der Polizei Brandenburg, die von den Kasseler Kriminalbeamten um Mitfahndung ersucht worden waren, war der graue Audi A 5 heute Vormittag ins Netz gegangen und ein 23-jähriger Tatverdächtiger aus Polen festgenommen worden. An dem sichergestellten Pkw findet nun eine umfangreiche Spurensicherung statt. Der festgenommene Tatverdächtige soll am morgigen Tag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.

