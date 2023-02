Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte stehlen grauen Audi A 5 in Niestetal: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Niestetal-Heiligenrode (Landkreis Kassel): Bislang unbekannte Autodiebe haben im Laufe der Nacht zum heutigen Freitag in Niestetal-Heiligenrode einen grauen Audi A 5 Sportback gestohlen. Der Diebstahl des Wagens wurde am heutigen Morgen, gegen 6:20 Uhr, entdeckt. Letztmalig gesehen worden war das in der Cornelius-Gellert-Straße abgestellte Fahrzeug gegen 21:15 Uhr am Vorabend. Wann genau in der Nacht die Diebe zuschlugen und wie sie bei dem Diebstahl vorgingen, ist derzeit noch unklar. Die am Morgen eingeleitete europaweite Fahndung nach dem etwa vier Jahre alten Pkw blieb bislang ohne Erfolg. Die weiteren Ermittlungen werden nun beim für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise zu dem Audi-Diebstahl geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell