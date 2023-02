Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Tod von 52-Jährigem nach Stichverletzungen: Verfahren gegen 46-jährige Frau eingestellt

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

(Bitte beachten Sie auch die am 02.01.2023, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5407408 veröffentlichte Pressemitteilung).

Kassel-Wolfsanger/Hasenhecke:

Nachdem am 31. Dezember 2022 im Kasseler Stadtteil Wolfsanger/Hasenhecke ein 52-Jähriger mit mehreren Stichverletzungen starb, haben die fortgesetzten Ermittlungen, Zeugenbefragungen und die Obduktion des Verstorbenen zur Aufklärung des Ablaufs der Auseinandersetzung beitragen können.

Nach den durchgeführten Ermittlungen hatte sich das in Trennung lebende Paar an dem Silvestertag zu einem Gespräch getroffen. Nachdem dieses ruhig verlaufen war, soll der 52-Jährige die 46-Jährige völlig unvermittelt mit einem Messer angegriffen und ihr zwei tiefe Stichverletzungen am Hals zugefügt haben. Da er die Frau weiter angegriffen haben soll, wehrte sie sich selbst mit einem Messer und konnte anschließend aus dem Haus flüchten. Ersthelfer wurden auf die schwer verletzte 46-Jährige aufmerksam und alarmierten die Rettungskräfte und die Polizei. Die Frau erlitt lebensgefährliche Verletzungen, weshalb sie in einem Krankenhaus notoperiert wurde. Den 52-Jährigen fanden die Beamten anschließend tot auf.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei sowie das nun vorliegende rechtsmedizinische Gutachten deuten darauf hin, dass die tödlichen Verletzungen dem 52-Jährigen nicht durch eine andere Person zugefügt worden waren. Der Anfangsverdacht, dass die 46-Jährige die todesursächlichen Verletzungen verursacht haben könnte, hat sich somit nicht bestätigt. Aus diesem Grund hat die Staatsanwaltschaft Kassel das Ermittlungsverfahren gegen die 46-Jährige eingestellt.

