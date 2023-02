Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zur Öffentlichkeitsfahndung nach Brandstiftung: Tatverdächtiger dank Hinweisen identifiziert

Kassel (ots)

(Bitte beachten Sie auch die am 14.02.2023, um 11:14 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5440859 veröffentlichte Pressemitteilung)

Kassel:

Nachdem sich die Polizei am Dienstag mit einer Fahndung nach einer Brandstiftung in der Kasseler Südstadt an die Öffentlichkeit gewendet hatte, können die Ermittler einen schnellen Fahndungserfolg vermelden: Bereits kurz nach der Veröffentlichung des Fotos und des Videos meldeten sich einige Anrufer bei der Polizei, die angaben, den Täter zu erkennen. Den dadurch identifizierten 66-jährigen Tatverdächtigen konnten Polizisten am gestrigen Donnerstagabend in Kassel vorläufig festnehmen und brachten ihn für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf die Dienststelle. Zu der ihm vorgeworfenen Brandstiftung hat sich der Mann aus Kassel in seiner Vernehmung nicht geäußert. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er auf freien Fuß gesetzt.

Der 66-Jährige steht nun im Verdacht, am 25. November 2022 Platten und einen Karton mit unbekanntem Inhalt vor einen Imbiss in der Frankfurter Straße in Kassel verbracht und anschließend angesteckt zu haben. Durch das Feuer war ein Schaden von ca. 4.000 Euro an dem Lokal entstanden.

Da die Ermittlungen zuvor nicht zur Identifizierung eines Tatverdächtigen geführt hatten, war von einem Richter die Öffentlichkeitsfahndung angeordnet worden. Diese führte nun mithilfe der Hinweise schnell zum Erfolg.

Medienvertreter werden gebeten, das veröffentlichte Foto und Video soweit möglich aus den Berichterstattungen zu entfernen.

