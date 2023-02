Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schutz vor Cybercrimephänomenen: Acht kostenlose Vorträge des Polizeipräsidiums Nordhessen in Präsenz oder online

Kassel (ots)

Das Polizeipräsidium Nordhessen bietet in Zusammenarbeit mit den Volkshochschulen Region Nordhessen sowie weiteren regionalen Netzwerkpartnern im anstehenden Frühjahr/Sommer-Semester acht Präventionsvorträge aus dem Bereich Cybercrime an. Vier dieser Vorträge finden als Online-Veranstaltungen statt, die übrigen vier in Präsenz. Während bei den Online-Vorträgen jeweils unterschiedliche Phänomene thematisiert werden, wird bei den Präsenzveranstaltungen das Thema "Gefahren im Internet sicher begegnen" behandelt. Ausgerichtet werden die Veranstaltungen in Patenschaft von den VHS-Standorten Region Kassel, Werra-Meißner, Schwalm-Eder sowie Waldeck-Frankenberg. Eine Anmeldung zu den Vorträgen ist vorab erforderlich.

Online-Veranstaltungen

Zwischen Februar bis Juli sind an folgenden Terminen, immer an Dienstagen, beginnend um 18.00 Uhr, Online-Veranstaltungen zu folgenden Themen vorgesehen:

28.02.2023: Datendiebstahl - Darknet- Digitaler Nachlass

28.03.2023: Smart Living

09.05.2023: Sicher im Internet bestellen und bezahlen

20.06.2023: Sicherheit für mobile Endgeräte

Präsenzveranstaltungen

Die Präsenzvorträge "Gefahren im Internet sicher begegnen" finden an folgenden Terminen und Orten statt:

14.03.2023: 34225 Baunatal, Am Erlenbach 5, VHS-Haus (Dachgeschoss)

25.04.2023: 34497 Korbach, Kirchstraße 7, Bürgerhaus, Raum 101

23.05.2023: 34560 Fritzlar, Am Markplatz 5, VHS, Raum 106

04.07.2023: 37213 Witzenhausen, Steinstraße 23, VHS

Die Vorträge werden von der Fachberaterin für Cybercrimeprävention, Kriminalhauptkommissarin Aniane Emde, gehalten. Neben der Sensibilisierung zu entsprechenden Cybercrimephänomenen geht es auch um die Erhöhung der technischen Sicherheit für internetfähige Endgeräte.

Anmeldung über VHS-Homepage

Als zentrale Plattform für eine Kurssuche und deren Buchung steht im VHS-Verbund die Homepage www.vhs-nordhessen.de zur Verfügung. Eine Anmeldung ist aber auch über die o.a. VHS-Standorte möglich.

Auf der Homepage des Polizeipräsidiums Nordhessen (Fachberatung Cybercrime) sind zudem alle öffentlichen Termine unter https://k.polizei.hessen.de/1909473852 eingestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell