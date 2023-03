Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bei Vollstreckung eines Haftbefehls direkt neuen Ärger eingehandelt

Kaiserslautern (ots)

Einen per Haftbefehl gesuchten Mann hat die Polizei am Mittwoch festgenommen. Der 23-Jährige wurde zu Fuß in der Straße "Zum Betzenberg" angetroffen und festgenommen. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten eine rosafarbene Brieftasche, mit Bargeld in zweistelliger Höhe. Bei der Erklärung zur Herkunft des Geldbeutels verstrickte sich der 23-Jährige in Widersprüche. Die Sachen wurden sichergestellt und der Mann im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Auf den Mann kommt vermutlich eine neue Strafanzeige wegen Diebstahls zu. Die Ermittlungen zum Eigentümer des Geldbeutels dauern an. |elz

