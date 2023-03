Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: dreister Ladendieb

Daun (ots)

Am 18.03.2023 gegen 13:13 Uhr begab sich ein bisher unbekannter Täter, welcher anhand des Überwachungsvideos wie folgt beschrieben werden kann: ca. 70 - 80 Jahre alt, schlank, dunkler Pullover, dunkle Jeans, Brille, lichtes Haar und Stock in den HIT-Markt in Gerolstein.

Hier packte er in aller Ruhe ein Ladekabel aus einer Verkaufsverpackung aus, legte diese in das Regal und steckte das Ladekabel ein.

Im Anschluss verließ er den Markt über den Eingang.

Jegliche Hinweise zur Tat oder dem möglichen Täter dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

