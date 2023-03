Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Nötigung im Straßenverkehr

Gerolstein (ots)

Am 18.03.2023 gegen 08:02 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit einem Bus die Lindenstraße in Gerolstein in Fahrtrichtung Hillesheim.

Hier kam er aufgrund eines Verstoßes gegen das Rechtsfahrgebot auf die Gegenfahrbahn. Der entgegenkommende Fahrzeugführer musste ausweichen und über den Bürgersteig fahren, um eine Kollision zu verhindern.

Der Busfahrer setzte seine Fahrt im Anschluss unbeirrt fort.

Jegliche Hinweise zur Tat oder dem möglichen Täter dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 oder die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten werden.

