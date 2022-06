Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei nimmt Exhibitionisten fest

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Montag in der Fruchthallstraße einen Exhibitionisten festgenommen. Der alkoholisierte Mann fiel am Nachmittag am Fackelbrunnen auf, weil er an seinem erigierten Glied manipulierte. Zeugen verständigten die Polizei. Die Beamten nahmen den 52-Jährigen vorübergehend fest. Er wurde erkennungsdienstlich behandelt. Den Mann erwartet jetzt ein Strafverfahren. |erf

