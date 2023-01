Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gully-Deckel herausgehoben

Schifferstadt (ots)

Unbekannte Täter hoben in der Nacht von Montag auf Dienstag einen Gully-Deckel aus der Fahrbahn der Jakobsgasse und legten ihn dann wenige Meter entfernt wieder ab. Ein Verkehrsteilnehmer, der in der Jakobsgasse unterwegs war, konnte die Situation noch rechtzeitig erkennen und dem Loch ausweichen, sodass ihm kein Schaden entstand. Das Entfernen eines Gully-Deckels stellt einen Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr dar und kann mit einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder einer Geldstrafe bestraft werden. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt.

