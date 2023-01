Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrzeug durch unbekannten Gegenstand beschädigt

Frankenthal (ots)

Am 30.01.2023 gegen 19:45 Uhr befuhr eine PKW-Fahrerin aus Frankenthal die Albertstraße in 67227 Frankenthal in aufsteigender Richtung, als ein unbekannter Gegenstand in Höhe des Hausnummer 34 auf ihre Motorhaube flog. Aufgrund der Beschreibung des Gegenstandes und der Witterung zu dieser Zeit ist davon auszugehen, dass eine unbekannte Person durch das Werfen des Gegenstandes bewusst den fahrenden PKW beschädigen wollte. Durch die hinzugerufene Streife der Polizeiinspektion Frankenthal konnte weder eine verursachende Person, noch der Gegenstand aufgefunden werden. Es entstand Sachschaden am PKW in Höhe von ca. 200EUR.

