Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstähle aus Pkw scheitern

Dannstadt-Schauernheim/Schifferstadt (ots)

Schifferstadt An einem vom 26.01. bis 28.01. in der Otto-Dill-Straße in Dannstadt-Schauernheim geparkten Pkw entfernten unbekannte Täter auf bisher ungeklärte Art und Weise das Schloss auf der Beifahrerseite. Da jedoch die Zentralverriegelung nicht öffnete, gelangten der oder die Täter nicht in das Fahrzeuginnere. Somit musste lediglich das Schloss erneuert werden. In der Nacht von Sonntag auf Montag versuchte ein unbekannter Täter, sich durch ziehen des Griffes an der Fahrertür Zugang zu einem in der Klappengasse in Schifferstadt geparkten Pkw zu verschaffen. Dies gelang jedoch nicht, da das Fahrzeug verschlossen war. Der vermutlich männliche Täter konnte durch eine Kamera bei der Ausführung gefilmt werden. Es ist lediglich zu erkennen, dass die Person eine Jacke mit Kapuze trug und die Jacke im unteren Rückenbereich zwei Reflektor-Streifen hatte. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion in Schifferstadt.

