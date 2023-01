POL-PDLU: Unter Drogeneinfluss einen PKW geführt

Schifferstadt (ots) - Bei einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus im Kestenbergerweg wurde am Samstag, 28.01.2023 gegen 18:00 Uhr, zwei Einbrecher bei der Tatausführung gestört. Während durch die Täter versucht wurde die rückwärtige Terrassentür aufzuhebeln, lag der Hauseigentümer auf der Couch im Dunkeln. Durch die Hebelgeräusche wurde der Hauseigentümer auf den versuchten Einbruch aufmerksam. Er schaltete das Licht an und blickte in die Gesichter der ...

mehr