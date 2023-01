Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verunfalltes Auto im Graben gefunden - Fahrer kommt an Unfallstelle zurück

Budenheim (ots)

Weil ein PKW mit ausgelöstem Airbag und entgegen der Fahrtrichtung im Graben neben der Mainzer Straße in Budenheim stand, wird die Polizei am Sonntagvormittag, gegen 11 Uhr, alarmiert. Es ist erkennbar, dass der Fahrer oder die Fahrerin die Kontrolle über das Auto verloren gehabt haben muss und im Graben landete. Das Fahrzeug ist erheblich beschädigt und nicht mehr fahrbereit. Im Fahrzeuginneren werden zahlreiche leere Bierdosen und Flaschen aufgefunden. Noch während der Unfallaufnahme erscheint der Halter des PKW und gibt an, mit seinem Auto, gegen drei Uhr nachts gefahren und einem Tier ausgewichen zu sein. Dadurch sei es zu dem Unfall gekommen. Bei der weiteren Unfallaufnahme wird deutlich, dass der 54-jährige Mann immer noch alkoholisiert wirkte. Ein Alkoholtest bestätigt dies auch. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

