Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Marienborn, Zigarettenautomat gesprengt- Zeugen gesucht

Mainz-Marienborn (ots)

In der Nacht vom 01.01.2023 wurde durch bislang unbekannte Täter ein Zigarettenautomat in Mainz-Marienborn gesprengt. Durch Zeugen wurde gegen 00:57 Uhr eine Detonation in der Altkönigstraße wahrgenommen, die sich wohl deutlich von der eines Silvesterböllers abhob. Außerdem konnten durch einen Zeugen drei Personen gesehen werden, die vom Tatort in Richtung Ortsmitte wegrannten. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen durch die Mainzer Polizei konnten die drei Tatverdächtigen jedoch nicht angetroffen werden. Am Tatort selbst wurde die massive Sprengkraft noch einmal deutlich, das Automatengehäuse lag ca. 10 Meter vom ursprünglichen Standort des Automaten, der Altkönigstraße Höhe Hausnummer 44, entfernt am Boden. Welche Art von Sprengmittel verwendet wurde, wird derzeit noch ermittelt. Zielrichtung der Sprengung war neben Zigaretten auch das im Automaten befindliche Bargeld. In welcher Höhe dieses erbeutet wurde sowie die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit ebenfalls noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Mainzer Polizei sucht nach weiteren Zeugen, die zu dem genannten Fall Angaben machen können.

Die drei tatverdächtigen Personen wurden wie folgt beschrieben: männlich, dunkle Kleidung und Mütze tragend.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell