POL-PDLU: Mehrere Verkehrskontrollen

Speyer (ots) - Am 30.01.2023 gegen 11:45 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei in Speyer einen 54-jährigen Mann mit seinem E-Scooter in der Gutenbergstraße. Während der Kontrolle konnte Atemalkoholgeruch bei dem Mann festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,21 Promille. Zudem gab der Mann an, dass er am Vorabend einen Joint geraucht hätte. Einen Urin-Test wollte er ...

mehr