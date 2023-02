Polizei Dortmund

POL-DO: Schneller Fahndungserfolg nach zwei Raubdelikten: Polizei Dortmund nimmt zwei Tatverdächtige fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0173

Nach zwei Raubstraftaten an der Flughafenstraße in Dortmund in der Nacht von Samstag auf Sonntag (19. Februar) hatte die Polizei Dortmund einen schnellen Fahndungserfolg und nahm zwei dringend tatverdächtige Männer fest.

Die erste Tat ereignete sich am Samstag gegen 23:55 Uhr. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein 17-jähriger Dortmunder nach einer Feier auf dem Heimweg, welcher ihn über die Flughafenstraße führte. Dort gingen zwei Männer auf ihn los und schlugen dem Jugendlichen bei der anschließenden körperlichen Auseinandersetzung in das Gesicht. Der junge Mann konnte sich im weiteren Verlauf losreißen und die Polizei informieren - die Täter flüchteten ohne Beute.

Die zweite Tat geschah rund 45 Minuten später. Nach ersten Erkenntnissen war ein 17-jähriger Jugendlicher am Bahnhof Scharnhorst im Bereich der Treppen, die hoch zur Flughafenstraße führen, von zwei Männern angehalten worden. Einer der Tatverdächtigen habe ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Nach dem anschließenden Handgemenge stellte der 17-Jährige fest, dass einige Wertsachen fehlten.

Die unverzüglich eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Dortmunder Polizei hatten kurz darauf Erfolg. Zwei 19-jährige Dortmunder konnten in unmittelbarer Nähe angetroffen und festgenommen werden. Die beiden Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt.

Hinweis für Medienvertreter: Rückfragen richten Sie bitte ab Dienstag, 21. Februar 2023, zu den üblichen Geschäftszeiten ab 7 Uhr an die Pressestelle der Polizei Dortmund.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell