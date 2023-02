Polizei Dortmund

POL-DO: Polizeiliche Kriminalstatistik 2022 für Dortmund und Lünen - Einladung zur Pressekonferenz

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0169

Die Polizei Dortmund stellt am Dienstagvormittag (21.2.) im Anschluss an die Veröffentlichung des Innenministers in einer Pressekonferenz die Kriminalstatistik für das Jahr 2022 vor.

Einen Überblick über die Zahlen der Kriminalitätsentwicklung für den Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Dortmund wird Ihnen Polizeipräsident Gregor Lange gemeinsam mit dem stellvertretenden Leiter der Direktion Kriminalität, Kriminaldirektor Robert Herrmann, geben.

Die Pressekonferenz findet am Dienstag, 21. Februar, um 11.30 Uhr im Polizeipräsidium Dortmund, Markgrafenstraße 102, in der 7. Etage in der dortigen Aula statt.

Hinweis für Medienvertreter: Sie möchten gerne an der Pressekonferenz zur Kriminalitätsstatistik teilnehmen? Dann bitten wir Sie vorab um eine kurze Anmeldung per E-Mail oder telefonisch unter den bekannten Rufnummern der Pressestelle der Polizei Dortmund.

