POL-DO: Diensthund Jack stellt Einbrecher in Lünen

Dortmund (ots)

Am Donnerstagabend (16. Februar) kam es zu einem Einbruch in ein leerstehendes Gebäude An der Wethmarheide in Lünen. Ein Tatverdächtiger konnte durch Diensthund Jack aufgespürt werden.

Gegen 19:45 Uhr ging bei der Leitstelle der Polizei der Notruf ein, dass in dem Gebäude ein Taschenlampenschein wahrgenommen wurde und es sich dabei um einen Einbruch handeln könnte. Mehrere Streifenwagen fuhren zum Tatort und durchsuchten mit Diensthund Jack das Gebäude. Dieser nahm schnell die Fährte eines möglichen Tatverdächtigen auf. Gezielt führte er die Polizisten zu einem 41-jährigen Tatverdächtigen aus Nordkirchen. Der Tatverdächtige ließ sich anschließend widerstandslos festnehmen.

Da er keine Ausweisdokumente mitführte, ging es zunächst zur Polizeiwache Lünen und im Anschluss zur Kriminalwache. Die besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor, daher wurde der Tatverdächtige nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen des Verdachtes des besonders schweren Falls des Diebstahls.

