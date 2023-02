Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei Dortmund unterstützt Train of Hope bei Spendenaktion für die Erdbebenopfer

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0163

Dortmunder Flüchtlingshilfeverein "Train of Hope" auf dem Weg nach Syrien

Unmittelbar nach dem tragischen Erdbeben in der Türkei und Syrien hatte der Dortmunder Flüchtlingshilfeverein "Train of Hope" zu einer Spendenaktion aufgerufen. Das Polizeipräsidium Dortmund unterstützte diese kurzfristige Hilfsorganisation, die gerade den Opfern in Syrien zu Gute kommen wird.

An zwei Tagen hatten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Polizeipräsidiums auf dem Gelände an der Markgrafenstraße 102 die Möglichkeit ihre Sachspenden abzugeben. Insgesamt drei Paletten kamen so zusammen. Am Freitag, den 10.02.2023 konnten diese an die Verantwortlichen des Dortmunder Flüchtlingshilfevereins übergeben werden.

Mittlerweile befindet sich ein LKW mit den gesammelten Spenden vieler hilfsbereiter Menschen und Organisationen auf dem Weg nach Syrien. In einigen Tagen können die Spenden dort vor Ort übergeben werden.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell