Polizei Dortmund

POL-DO: "You'll Never Walk Alone" - Medizinischer Notfall nach Champions League-Spiel

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0166

Nach dem Champions League-Spiel von Borussia Dortmund gegen den FC Chelsea am Mittwochabend (15. Februar) kam es auf der Langendreerstraße in Dortmund-Somborn während der Autofahrt zu einem medizinischen Notfall. Nur dank des beherzten Eingreifens dreier rasch eingetroffener Polizeibeamter konnte das Leben des Mannes gerettet werden.

Um 23:30 Uhr befand sich der 57-Jährige nach dem Stadionbesuch, zusammen mit seiner 20-jährigen Stieftochter auf dem Heimweg in Richtung Bochum. Plötzlich versagte während der Fahrt der Kreislauf des Mannes und er verlor das Bewusstsein. Das Fahrzeug kam ohne Unfall zum Stehen.

Die 20-Jährige verständigte den Notruf und schnell eilten Einsatzkräfte zur Hilfe. Ein Kommissaranwärter der Polizei befreite den Mann aus dem Fahrzeug und leitete zusammen mit zwei anderen Polizeibeamtinnen die Herz-Lungen-Wiederbelebung ein, bis Rettungskräfte eintrafen. Die Beamten wechselten sich in den Minuten bis zum Eintreffen von Notarzt und Rettungswagen bei der Herz-Lungen-Massage ab, um so lange wie möglich die Sauerstoffversorgung des Mannes zu gewährleisten. Den Rettungskräften gelang es anschließend, nach erfolgreicher Reanimation den Kreislauf wieder zu stabilisieren. Danach wurde er zur weiteren Versorgung in das Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum gebracht. Dort gelang es dem spezialisierten medizinischen Team um Herrn PD Dr. med. Patsalis, Leiter der Kardiologie, Angiologie und Internistischen Notfallmedizin und seinem Oberarzt Dr. med. Azizy im Rahmen einer Notfalloperation das Leben des Mannes zu retten. Herr PD Dr. med. Patsalis bezeichnet das Handeln aller Beteiligten als "Definition der perfekten Zusammenarbeit. Nur durch das unmittelbare Handeln und große Engagement von Polizei, Rettungskräften und dem Team des Universitätsklinikums konnten dieses wertvolle Leben gerettet und bleibende Schäden verhindert werden. Und auch, wenn ich mich damit als BVB-Fan oute: der Ausspruch "You'll Never Walk Alone" hat sich hier auf die schönste Art und Weise bewahrheitet."

Auch Polizeipräsident Gregor Lange lobt die beherzte Hilfeleistung seiner Einsatzkräfte: "Ich bin immer wieder beeindruckt, wenn ich sehe, wie professionell und schnell die Beamtinnen und Beamten handeln. Insbesondere, wenn ein Kommissaranwärter an solchen Einsätzen beteiligt ist und zeigt, dass das Erlernte aus der Ausbildung Anwendung findet und funktioniert. Eine Einsatzsituation, in der es im wahren Sinne um Alles oder Nichts, Leben und Tod geht, ist nicht nur körperlich, sondern auch psychisch belastend für alle Beteiligten. Ein wunderbares Beispiel für Teamfähigkeit und die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Institutionen."

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell