Polizei Dortmund

POL-DO: Mehrere Verletzte durch Reizgas in Dortmunder U-Bahn

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0164

Am Mittwochnachmittag (15. Februar) eskalierte eine Fahrkartenkontrolle in der U-47 an der Haltestelle Stadtgarten. Ein 26-jähriger Dortmunder zog ein Pfefferspray und sprühte damit in Richtung der Kontrolleure.

Gegen 16:20 Uhr stellten die Kontrolleure fest, dass bei einem 27-jährigen Fahrgast aus Dortmund offenbar nicht der korrekte elektronische Fahrausweis vorlag. Als Reaktion auf diese Feststellung, sprühte der 26-Jährige mit Reizgas in der U-Bahn.

Neben den Kontrolleuren wurden auch 16 weitere Personen in der Bahn verletzt. Von diesen mussten sieben zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Für die Dauer des Einsatzes musste die U-Bahn-Haltestelle sowie Teile des Friendensplatzes gesperrt werden. Der 26-Jährige erhielt einen Platzverweis und eine Strafanzeige wegen des Verdachtes der gefährlichen Körperverletzung.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell