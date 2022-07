Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Erfelden: Wohnungseinbrecher machen Beute

Riedstadt (ots)

Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Nußallee geriet zwischen Freitagmittag (22.07.) und Samstagmittag (23.07.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich über ein aufgehebeltes Fenster Zugang in die Räumlichkeiten im Hochparterre und durchwühlten anschließend die Wohnräume. Ihnen fielen unter anderem Geld, Goldbarren und Münzen sowie ein Laptop in die Hände.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

