POL-DA: Riedstadt-Erfelden: Rucksack und Handy aus Auto gestohlen

Riedstadt (ots)

Ein in der Neugasse geparkter Opel geriet am Sonntag (24.07.), in der Zeit zwischen 3.00 und 14.00 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter drangen durch ein Fenster in den Innenraum des Fahrzeugs ein und ließen anschließend einen dort abgelegten Rucksack samt Geld und persönlichen Dokumenten sowie aus dem Handschuhfach ein Mobiltelefon mitgehen.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizeisdtation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750 zu melden.

