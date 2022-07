POL-DA: Mörfelden-Walldorf: 48-jährige Vermisste tot aufgefunden

Bensheim (ots) - Ein Autohandel im Berliner Ring geriet in der Nacht zum Samstag (23.07.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich auf bislang nicht bekannte Weise Zugang in das Gebäude und entwendeten anschließend eine Kasse mit mehreren hundert Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

