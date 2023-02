Polizei Dortmund

POL-DO: Silbernes Auto erfasst 38-Jährigen auf der Autobahn und fährt weiter: Polizei Dortmund sucht dringend Zeugen

Dortmund (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit Flucht auf der A 2 in Richtung Oberhausen in Höhe Beckum am Freitagabend (17. Februar) gegen 22:40 Uhr sucht die Polizei Dortmund jetzt dringend Zeugen. Ein 38-jähriger Mann, der zuvor verunfallt war, ist auf der Fahrbahn von einem silbernen Pkw erfasst und schwer verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen verlor der 38-Jährige aus Hamm aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Von dort wurde er nach rechts abgewiesen und kollidierte mit der Leitplanke. Zum Stehen kam der Mazda des Mannes letztendlich wieder auf dem linken Fahrstreifen neben der dortigen Betonschutzwand.

Zeugenaussagen zufolge begab sich der Mann anschließend auf den Seitenstreifen, um nur kurz darauf wieder zu seinem Auto auf dem linken Fahrstreifen zu gehen. Dabei wurde der Mann auf dem mittleren Fahrstreifen von einem silbernen Auto erfasst. Ein Zeuge zog den schwerverletzten Mann von der Fahrbahn auf den Seitenstreifen.

Die Polizei Dortmund sucht jetzt den Fahrer/die Fahrerin des silbernen Autos und Zeugen, die etwas gesehen haben oder weitere Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Es ist nicht auszuschließen, dass auch das silberne Auto bei dem Aufprall beschädigt wurde. Hinweisgeber melden sich bitte bei der Autobahnpolizeiwache Kamen unter 0231/132-4521.

Hinweis für Medienvertreter: Rückfragen richten Sie bitte ab Dienstag, 21. Februar 2023, zu den üblichen Geschäftszeiten ab 7 Uhr an die Pressestelle der Polizei Dortmund.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell