Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall verursacht und weitergefahren

Schallodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Auf der L382 ist es am Donnerstagvormittag zwischen Schallodenbach und Schneckenhausen zu einem Unfall gekommen. Eine 33-Jähriger fuhr mit ihrem Wagen gegen einen Baum. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen soll ein unbekannter Fahrer in einem roten Kleinwagen für die Unfallursache verantwortlich sein. Laut Angaben der 33-Jährigen, war sie gegen 11 Uhr in Richtung Schneckenhausen unterwegs. Im Kurvenbereich kam ihr der rote Wagen entgegen. Dieser fuhr so weit mittig, dass sie nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen musste. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kollidierte zunächst mit einem Leitpfosten, riss das Steuer dann nach links und kollidierte auf der anderen Straßenseite mit einem Baum. Der unbekannte Fahrer fuhr weiter, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Jetzt ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Unfallverursacher machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der zuständigen Polizeiinspektion Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

