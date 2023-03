Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: LKW-Unfall

eine Person tödlich verletzt

Ebernhahn / Westerwaldkreis (ots)

Am Donnerstag, den 23.03.2023, kam es auf der BAB 3, Gem. Ebernhahn, Westerwaldkreis, Fahrtrichtung Frankfurt/Main, gegen 21.30 Uhr, zwischen der Anschlussstelle Ransbach-Baumbach und dem Autobahndreieck Dernbach zu einem folgenschweren Unfall. Zum Unfallzeitpunkt staute sich der Verkehr auf dem Streckenabschnitt, da eine Baustelle im Bereich der Anschlussstelle Montabaur zurückgebaut wurde und nur ein Fahrstreifen zur Verfügung stand. Dies erkannte der 54-Jähriger Fahrer eines Sattelzuges zu spät und fuhr auf einen, auf dem rechten Fahrstreifen staubedingt haltenden, Sattelzug auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 54-jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Der 53-jährige Fahrzeugführer des davor befindlichen Sattelzuges wurde leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Durch den Unfall entstand Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich. Der Verkehr staute sich auf einer Länge von ca. sieben Kilometern. Entsprechende Umleitungen wurden eingerichtet. Derzeit ist die Richtungsfahrbahn Frankfurt der BAB 3 im Bereich der Unfallstelle noch voll gesperrt. Wann mit einer Aufhebung zu rechnen ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Im Einsatz befanden sich das DRK mit RTW und Notarzt, die Feuerwehren aus Siershahn, Mogendorf und Dernbach, die Polizei Montabaur und Straßenhaus sowie Beamte der hiesigen Dienststelle. Die Sperr- und Ableitungsmaßnahmen wurden durch die Straßenmeistereien Montabaur und Dierdorf sowie der Autobahnmeisterei Heiligenroth und Ammerich vorgenommen.

