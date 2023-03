POL-VDKO: Trunkenheitsfahrt mit Lkw - 3,53 Promille

Koblenz (ots) - Zwei 25 jährige aus dem Raum Montabaur machten sich nach einem Discobesuch in Andernach auf den Weg nach Hause in den Westerwald. Gegen 05:36 Uhr kam der Pkw der Beiden auf der Bundesautobahn 48, in Höhe Ransbach-Baumbach nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die Fahrzeuginsassen wurden durch bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer aus ...

mehr