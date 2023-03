Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Discobesuch endete mit Verkehrsunfall und dem Entzug der Fahrerlaubnis

Koblenz (ots)

Zwei 25 jährige aus dem Raum Montabaur machten sich nach einem Discobesuch in Andernach auf den Weg nach Hause in den Westerwald. Gegen 05:36 Uhr kam der Pkw der Beiden auf der Bundesautobahn 48, in Höhe Ransbach-Baumbach nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die Fahrzeuginsassen wurden durch bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer aus dem Fahrzeuginnenraum geborgen. Leider verließen die Ersthelfer die Unfallstelle, bevor die Polizei eintraf. Die Polizeiautobahnstation Montabaur bitten darum, dass sich die Ersthelfer bei der Polizei melden, da diese eventuell wichtige Aussagen zum Unfallhergang und der Bergung der Fahrzeuginsassen machen können. Im weiteren Verlauf der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass beide Fahrzeuginsassen stark alkoholisiert waren. Unstimmigkeiten hinsichtlich der Fahrereigenschaft führten dazu, dass beiden Insassen eine Blutprobe entnommen und ihre Führerscheine wurden sichergestellt. Die polizeilichen Ermittlungen hinsichtlich der Fahrereigenschaft dauern an.

Wichtig, wer Hinweise zum besagten Verkehrsunfall auf der BAB 48 machen kann, möchte sich bitte umgehend bei der zuständigen Polizeidienststelle melden.

