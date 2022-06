Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wer erkennt seine Schlüssel?

Bild-Infos

Download

Nordhausen (ots)

Polizisten stellten während eines Einsatzes in der Stolberger Straße ein Schlüsselbund sicher. Die Schlüssel sind sehr speziell. Wer sein Eigentum erkennt, wird gebeten, sich mit der Polizei in Nordhausen, Inspektionsdienst, unter 03631/960, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell