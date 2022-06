Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wer erkennt sein Fahrrad?

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Freitag, 13. Mai, stellten Polizisten mehrere Fahrradteile am Ostbahnhof sicher. Hierbei handelt es sich um einen Fahrradrahmen des Herstellers Galana, Modell Toxic. Die Räder wurden gestohlen. Wer sein Rad erkennt, wird gebeten, sich mit dem entsprechenden Eigentumsnachweis, in der Polizeiinspektion Eichsfeld, in Heiligenstadt zu melden. Eine vorherige Terminabsprache, unter der Telefonnummer 03606/6510, ist erforderlich.

