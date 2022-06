LPI-NDH: Rettungshubschrauber nach Unfall auf Bundesstraße im Einsatz

Breitenworbis (ots) - Eine 52-jährige Autofahrerin verletzte sich am Mittwochmorgen bei einem Unfall zwischen Breitenworbis und Rüdigershagen leicht. Sie befuhr gegen 6 Uhr mit ihrem Opel Corsa die Landstraße 1015. Als der davor fahrende 32-Jährige in seinem Suzuki Swift abbremste, um nach links abzubiegen, fuhr die Frau auf den Suzuki auf. Die Frau kam in ein Krankenhaus. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

