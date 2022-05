Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Roter Wagen nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Heessen (ots)

Ein schwarzer BMW wurde in der Nacht zu Freitag, 13. Mai, bei einer Unfallflucht auf der Veistraße beschädigt - Zeuge beobachtet Fahrer eines roten Wagens.

Zwischen 2 Uhr und 3 Uhr beobachtet ein Anwohner einen roten Wagen mit unbekanntem Fahrer vor dem geparkten BMW in Höhe der Hausnummer 82. Erst im Nachhinein fällt der entstandene Schaden im linken Frontbereich in geschätzter Höhe von 5000 Euro an dem Coupé auf. Der Unfallfahrer ist flüchtig.

Die Polizei sucht nun den Unbekannten und seinen roten Wagen. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell