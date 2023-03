Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Presse-Vorabmeldung

Montabaur (ots)

Gegen 16:30h ereignete sich auf der BAB48 in Fahrtrichtung ADD ein Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person. Im Bereich des Autobahndreiecks-Dernbach (FR Frankfurt) kam es verkehrsbedingt zur Staubildung. In der Folge fuhr ein PKW-Fahrer nahezu ungebremst auf das Stauende (Sattelzug) auf und wurde dabei schwerverletzt. Die BAB48 musste zeitweise voll gesperrt werden. Eine Ableitung des Verkehrs in Richtung Köln ist eingerichtet. Mit anhaltenden Verkehrsbeeinträchtigungen ist zu rechnen. Die Ermittlungen dauern an. Ich bitte zunächst von Presseanfragen abzusehen.

