Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Abschlussmeldung - Schwerer Verkehrsunfall mit Vollsperrung

Kaifenheim (ots)

Um 16:50 Uhr wurde der Polizeiautobahnstation Mendig ein Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der A48 in Höhe der Anschlussstelle Kaifenheim in Fahrtrichtung Koblenz gemeldet. Entgegen der ersten Mitteilung kam es zu einem Zusammenstoß von nur zwei Fahrzeugen. Ersten Ermittlungen fuhr eine 29jährige Fahrerin mit ihrem Fahrzeug an der Anschlussstelle Kaifenheim auf die A48 in Fahrtrichtung Koblenz auf. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 22jährigen Fahrzeugführer, welcher sich bereits auf der A48 befand. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß total beschädigt und kamen mittig auf der Fahrbahn zum stehen. Die 29jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Die Richtungsfahrbahn Koblenz war für die Unfallaufnahme, das Abschleppen der Fahrzeuge und die Reinigung der Fahrbahn für 45 Minuten gesperrt. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Kaifenheim abgeleitet. Neben der Polizeiautobahnstation Mendig, war ein RTW und die Feuerwehr im Einsatz. Der Gesamtschaden dürfte in einen mittleren fünfstelligen Betrag liegen.

