Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Erstmeldung schwerer Verkehrsunfall mit Vollsperrung

Kaifenheim (ots)

Der Autobahnpolizei Mendig wurde um 16:50 Uhr ein Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen auf der A48 in Höhe der Anschlussstelle Kaifenheim in Fahrtrichtung Koblenz gemeldet. Aktuell ist dort die Autobahn voll gesperrt, der Verkehr wird an der Anschlussstelle Kaifenheim abgeleitet. Eine Abschlussmeldung folgt.

