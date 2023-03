56743 Mendig, A 61 (ots) - Am Dienstag, dem 07.03.2023, gg. 19.13 h wurde die Polizeiautobahnstation in Mendig über einen Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten informiert. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bekanmt, dass ein PKW die A 61, aus Richtung Köln kommend, in Fahrtrichtung Koblenz, befahren habe. Hierbei befuhr er den linken von drei vorhandenen Fahrspuren. Hinter der Anschlußstelle Wehr wird die Fahrbahn ...

mehr