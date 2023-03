Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Boppard (ots)

Am Sonntag, den 05.03.2023 gegen 15:50 Uhr, kam es auf der BAB 61 in Fahrtrichtung Süden, auf dem 3-spurigen Streckenabschnitt kurz hinter der Anschlussstelle Koblenz/Waldesch, zu einen Verkehrsunfall mit 2 leichtverletzten Personen. Beim Befahren der linken Fahrspur hatte die Fahrerin eines mit 3 weiteren Personen besetzten Pkw beim Wechsel auf die mittlere Fahrspur einen dort befindlichen Pkw mit Fahrerin und Beifahrer übersehen und leicht an der linken Front touchiert. Durch die Kollision gerieten beide Fahrzeuge in die Mittelschutzplanke; weiterhin schleuderten Fahrzeugteile auf die Gegenfahrbahn in Richtung Norden. Hier kam es glücklicherweise zu keinen weiteren Schäden. Durch den Unfall wurden die beiden Fahrerinnen leicht verletzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch örtliche Unternehmen abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 12000 Euro. Die Fahrbahn in Richtung Süden musste für die Bergung ca. 20 Minuten vollgesperrt werden. Beim Beseitigen der Trümmerteile auf der Richtungsfahrbahn Nord kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsstörungen.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell