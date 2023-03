POL-VDKO: Verkehrsunfallbilanz der Polizeiautobahnstation Montabaur für 2022

Weitersburg, BAB 48 FR Trier (ots) - Am 02.03.2023 kam es gegen 10:45 Uhr zu einem Pkw Vollbrand auf der BAB 48 Fahrtrichtung Trier in Höhe Weitersburg. Die Brandursache dürfte auf einen technischen Defekt zurückzuführen sein. Der Fahrzeugführer konnte das zunächst qualmende Fahrzeug noch in eine Nothaltebucht lenken und sich unverletzt aus dem Fahrzeug befreien, ehe dieses sich vollständig entzündete. Die ...

