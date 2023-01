Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zu schnell

Erwitte-Schmerlecke (ots)

Am Donnerstag, um 15:10 Uhr, kam es an der Kreuzung Anröchter Straße/Soester Straße zu einem Unfall. Ein 20-jähriger Mann aus Baden-Württemberg war mit seinem Mercedes-Transporter auf der Anröchter Straße in Richtung Soester Straße unterwegs. Dort überquerte er die Fahrbahn und krachte frontal gegen die Grundstücksmauer eines Wohnhauses auf der anderen Straßenseite. Dies geschah trotz einer Vollbremsung. Offensichtlich war der Mann viel zu schnell unterwegs. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Schaden am Fahrzeug und an der Mauer wird auf über 8.000,- EUR geschätzt. (lü)

