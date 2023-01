Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Räuberischer Diebstahl

Werl (ots)

Am Donnerstag, um 19:25 Uhr, wurde die Polizei zu einer Discounterfiliale an die Belgische Straße gerufen. Hier hatten Angestellte zwei Personen beobachtet, die Waren in ihre Taschen steckten und den Kassenbereich ohne zu zahlen passierten. Vor dem Markt wurden die Unbekannten durch eine 41-jährige Angestellte und ihren 26-jährigen Kollegen zur Rede gestellt. Es kam zu einem Handgemenge mit den beiden Tätern. Dabei zog die weibliche Täterin eine Dose Pfefferspray und setzte diese gegen die Verkäuferin ein. Durch die Verletzung gelang es den beiden Tätern in Richtung Innenstadt zu fliehen. Die eintreffende Polizei ließ sich von Zeugen den Tathergang erzählen. Bei der Beschreibung der beiden sehr markant aussehenden Täter, war es den Beamten sofort möglich Rückschlüsse auf zwei polizeibekannte Personen zu ziehen. Die Polizisten suchten daraufhin die Wohnung der Tatverdächtigen auf. Diese gaben die Tat ad hoc auch zu. Sie wurden festgenommen und verbrachten die Nacht im Polizeigewahrsam. Am heutigen Tag werden sie vernommen. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell