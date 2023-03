Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Erstmeldung Brennender Pkw

Weitersburg (ots)

Soeben gingen bereits mehrere Meldungen über einen brennenden Pkw auf der BAB 48 Höhe Weitersburg in Fahrtrichtung ein. Dies konnte durch erste Kräfte vor Ort bestätigt werden. Fahrzeuginsassen konnten sich nach ersten Informationen aus dem Fahrzeug retten. Die Richtungsfahrbahn Trier ist derzeit voll gesperrt. Es wird darum gebeten die Gefahrenstelle zu umfahren gegebenenfalls die BAB 48 an der AS Höhr Grenzhausen zu verlassen.

